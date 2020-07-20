Відомий український письменник Василь Шкляр висловився про головну мету Росії в Україні

За його словами, позиція більшості українського населення, яке говорить, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями президента Росії Володимира Путіна.

Про це він розповів в інтерв'ю 2018 року для журналістів видання Главком.

"Позиція більшості українського населення, яке говорить, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Він не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу РФ на більшу частину України", - зазначив письменник.

Крім того, він нагадав, що в Україні були випадки, коли людей вбивали за використання української мови, за те, що людина-українець і хоче нею залишитися на своїй землі. У той же самий час жодного росіянина не вбили на Західній Україні за використання російської мови.

"Знаєте, я не можу пробачити людям, які за українську мову вбивали. Є один незаперечний факт: жодного росіянина в Україні не вбили ні в Галичині, ні де-небудь, навіть під час воєн тільки за те, що людина розмовляє російською мовою. А за те, що ти українець і хочеш їм залишитися, таких вбивали мільйонами. Сьогодні менше, але досі вбивають", - резюмував Василь Шкляр.

Нагадаємо, що Шкляр спрогнозував, що станеться з Україною в разі приєднання до РФ.

Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр закликав українців відмовитися від Криму і Донбасу.

Також Politeka писала, що Шкляр обурився небажання українців вивчати рідну мову.