Відомий український письменник Василь Шкляр висловився про головну мету Росії в Україні
За його словами, позиція більшості українського населення, яке говорить, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями президента Росії Володимира Путіна.
Про це він розповів в інтерв'ю 2018 року для журналістів видання Главком.
"Позиція більшості українського населення, яке говорить, що Донбас наш і він повернеться, збігається з прагненнями Путіна. Він не хоче забирати Донбас. Йому потрібна велика територія тут, яка буде агентом впливу РФ на більшу частину України", - зазначив письменник.
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Крім того, він нагадав, що в Україні були випадки, коли людей вбивали за використання української мови, за те, що людина-українець і хоче нею залишитися на своїй землі. У той же самий час жодного росіянина не вбили на Західній Україні за використання російської мови.
"Знаєте, я не можу пробачити людям, які за українську мову вбивали. Є один незаперечний факт: жодного росіянина в Україні не вбили ні в Галичині, ні де-небудь, навіть під час воєн тільки за те, що людина розмовляє російською мовою. А за те, що ти українець і хочеш їм залишитися, таких вбивали мільйонами. Сьогодні менше, але досі вбивають", - резюмував Василь Шкляр.
Нагадаємо, що Шкляр спрогнозував, що станеться з Україною в разі приєднання до РФ.
Як повідомляла Politeka, письменник Шкляр закликав українців відмовитися від Криму і Донбасу.
Також Politeka писала, що Шкляр обурився небажання українців вивчати рідну мову.