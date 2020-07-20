Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан розповів розповів, як ставляться в Одесі до української мови

Штефан проводить відпустку на морі в Одесі й часто спілкується з місцевими жителями українською мовою, про це він повідомив в Twitter, передає Politeka.net.

У відповідь російськомовні українці починають говорити з ним українською мовою.

Він підкреслив, що коли говорять про “російську Одесу” вводять суспільство в оману, оскільки нічого подібного в реальності не відбувається.

“Три дні поспіль на море в Одесі спілкуюсь виключно українською. Персонал готелю, в магазинах, на базарі продавці відразу починають відповідати теж українською. Трохи стидаючись, але щиро. Так що хто горланить про російську Одесу, йдіть у … Дякую Одеса і пишаюся! ” – написав він.

Раніше ми писали, що українська письменниця Лариса Ніцой розповіла, чому українців потрібно убезпечити від російської мови.

Предметом палкої суперечки став законопроект "Про внесення змін у деякі законодавчі акти з навчання державних мов в навчальних закладах", який в Раду подав "слуга народу" Максим Бужанський. Автор ініціативи вважає, що потрібно запобігти в школах дискримінацію російської мови.

Лариса Ніцой не погодилася з нардепом, на її думку, російська мова ніяк не утискають в Україні. У той же час, саме через нього Росія впливає на українців.

"Не бачу дискримінації. На жаль, Росія поводиться дуже агресивно, неправильно по відношенню до України, через мову вона вводить свою політику, через носіїв своєї мови вона вводить підтримку Путіна і його дій", - заявила письменниця.

Нагадаємо, що Рибчинський розповів, що гальмує розвиток України.

Як повідомляла Politeka, Рибчинський поскаржився на "неякісних" українців.

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