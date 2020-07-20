Офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал рассказал, как относятся в Одессе к украинскому языку
Штефан проводит отпуск на море в Одессе и часто общается с местными жителями на украинском языке, об этом он сообщил в Twitter, передает Politeka.net.
В ответ русскоязычные украинцы начинают говорить с ним на украинском языке.
Он подчеркнул, что когда говорят о “русской Одессе” вводят общество в заблуждение, поскольку ничего подобного в реальности не происходит.
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“Три дня подряд на море в Одессе общаюсь исключительно на украинском. Персонал отеля, в магазинах, на базаре продавцы сразу начинают отвечать тоже на украинском. Немного стесняясь, но искренне. Так что кто горланить о российской Одессе, идите в … Спасибо Одесса и горжусь! ” – написал он.
Ранее мы писали, что украинская писательница Лариса Ницой рассказала, почему украинцев нужно обезопасить от русского языка.
Предметом жаркого спора стал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языкам в учебных заведениях", который в Раду подал "слуга народа" Максим Бужанский. Автор инициативы считает, что нужно предотвратить в школах дискриминацию русского языка.
Лариса Ницой не согласилась с нардепом, по ее мнению, русский язык никак не ущемляют в Украине. В то же время, именно через него Россия влияет на украинцев.
"Не вижу дискриминации. К сожалению, Россия себя ведет очень агрессивно, неправильно по отношению к Украине, из-за языка она вводит свою политику, через носителей своего языка она вводит поддержку Путина и его действий", - заявила писательница.
Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.
Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.
Также Politeka писала, что поэт Рыбчинский предложил "втихаря" восстановить ядерное оружие.