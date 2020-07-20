Офицер ВСУ Анатолий Штефан рассказал рассказал, как относятся в Одессе к украинскому языку

Штефан проводит отпуск на море в Одессе и часто общается с местными жителями на украинском языке, об этом он сообщил в Twitter, передает Politeka.net.

В ответ русскоязычные украинцы начинают говорить с ним на украинском языке.

Он подчеркнул, что когда говорят о “русской Одессе” вводят общество в заблуждение, поскольку ничего подобного в реальности не происходит.

“Три дня подряд на море в Одессе общаюсь исключительно на украинском. Персонал отеля, в магазинах, на базаре продавцы сразу начинают отвечать тоже на украинском. Немного стесняясь, но искренне. Так что кто горланить о российской Одессе, идите в … Спасибо Одесса и горжусь! ” – написал он.

Ранее мы писали, что украинская писательница Лариса Ницой рассказала, почему украинцев нужно обезопасить от русского языка.

Предметом жаркого спора стал законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по обучению государственным языкам в учебных заведениях", который в Раду подал "слуга народа" Максим Бужанский. Автор инициативы считает, что нужно предотвратить в школах дискриминацию русского языка.

Лариса Ницой не согласилась с нардепом, по ее мнению, русский язык никак не ущемляют в Украине. В то же время, именно через него Россия влияет на украинцев.

"Не вижу дискриминации. К сожалению, Россия себя ведет очень агрессивно, неправильно по отношению к Украине, из-за языка она вводит свою политику, через носителей своего языка она вводит поддержку Путина и его действий", - заявила писательница.

Напомним, что Рыбчинский рассказал, что тормозит развитие Украины.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский пожаловался на "некачественных" украинцев.

Также Politeka писала, что поэт Рыбчинский предложил "втихаря" восстановить ядерное оружие.