Співак, шоумен і телеведучий Дмитро Коляденко висловився про окупацію українських територій

Він зізнався, що досі не розуміє, як в Україні допустили окупацію територій, що йому здається абсолютно немислимим. Телеведучий заявив, що чужі люди зайшли на територію країни і просто відняли частину землі.

Таку думку він озвучив 2018 року в інтерв'ю порталу Главред.

"Я взагалі не розумію, як ми могли допустити таку ситуацію на території нашої країни. Як ми могли допустити, щоб чужі люди зайшли на нашу територію, відняли частину нашої землі", — обурився хореограф.

Окупація територій України та бездіяльність влади при цьому — не просто хамство, як підкреслив танцюрист.

"Це вже не просто хамство, а якийсь п**дець! Хто таке міг допустити, щоб сторонні люди заїхали натовпами, завезли свої боєприпаси на нашу територію? Це все одно що хтось би прийшов до мене в будинок і розклався. Я взагалі не розумію, чому у нас так вийшло, хто довів Україну до такої ситуації", — додав він.

Також раніше повідомлялося, що Діма Коляденко зробив несподівану заяву про радянських мультиках і фільмах. Так, він вважає, що не потрібно забороняти радянські фільми і немає сенсу в перегляді календаря свят і пам'ятних дат.

Артист закликав не чіпати старі радянські фільми і мультфільми, і не відмовлятися від святкування 8 березня.

Нагадаємо, Коляденко розлютила безпорадність України перед РФ.

Як повідомляла Politeka, Коляденко розкрив справжню причину розриву з Білик.

Також Politeka писала, Дмитро Коледенко записав звернення до криворіжців.