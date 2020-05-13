Шоумен, співак і телеведучий Дмитро Коляденко обурився тим, що Росія змогла вторгнутися на територію України

За його словами, те, що відбувалося під час окупації Криму не вкладається в голові, передає "Главред".

"Я взагалі не розумію, як чужі люди могли зайти на нашу територію і щось відібрати у України. Це вже не просто хамство, а якийсь пі***ць! Хто таке міг допустити, щоб сторонні люди заїхали натовпами, завезли свої боєприпаси на нашу територію? Це все одно, що хтось би прийшов до мене в будинок і розклався. Я взагалі не розумію, чому у нас так вийшло, хто довів Україну до такої ситуації", - розповів Коляденко.

А ось російський композитор Юрій Лоза дотримується іншої думки.

За його словами, російських бойовиків на Сході України немає, а Київ - "воює з українцями, що живуть на Донбасі". При цьому обидві сторони використовують зброю і бойову техніку, яка дісталася у спадок після розвалу СРСР. Виконавець також заявив, що зброя і патрони в Україні можна купити чи не на кожному розі:

"Дивіться, що діється у вас сьогодні - я можу зараз поїхати в будь-яке місто України і на ринку можу купити автомат. Це я вам кажу як спеціаліст... Розумієте, у вас в Україні зараз озброєння навалом, розцінки всі знають і завжди можна все придбати у ваших же вояк", - зазначив він.

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