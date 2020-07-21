Певец, шоумен и телеведущий Дмитрий Коляденко высказался об оккупации украинских территорий

Он признался, что до сих пор не понимает, как в Украине допустили оккупацию территорий, что ему кажется совершенно немыслимым. Телеведущий заявил, что чужие люди зашли на территорию страны и попросту отняли часть земли.

Такое мнение он озвучил 2018 года в интервью порталу Главред.

"Я вообще не понимаю, как мы могли допустить такую ситуацию на территории нашей страны. Как мы могли допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, отняли часть нашей земли", — возмутился хореограф.

Оккупация территорий Украины и бездеятельность властей при этом — не просто хамство, как подчеркнул танцор.

"Это уже не просто хамство, а какой-то п**дец! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди заехали толпами, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации", — добавил он.

Также ранее сообщалось, что Дима Коляденко сделал неожиданное заявление о советских мультиках и фильмах. Так, он считает, что не нужно запрещать советские фильмы и нет смысла в пересмотре календаря праздников и памятных дат.

Артист призвал не трогать старые советские фильмы и мультфильмы, и не отказываться от празднования 8 марта.

Напомним, Коляденко взбесила беспомощность Украины перед РФ.

Как сообщала Politeka, Коляденко раскрыл настоящую причину расставания с Билык.

Также Politeka писала, Дима Коледенко записал обращение к криворожанам.