Певец, шоумен и телеведущий Дмитрий Коляденко высказался об оккупации украинских территорий
Он признался, что до сих пор не понимает, как в Украине допустили оккупацию территорий, что ему кажется совершенно немыслимым. Телеведущий заявил, что чужие люди зашли на территорию страны и попросту отняли часть земли.
Такое мнение он озвучил 2018 года в интервью порталу Главред.
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"Я вообще не понимаю, как мы могли допустить такую ситуацию на территории нашей страны. Как мы могли допустить, чтобы чужие люди зашли на нашу территорию, отняли часть нашей земли", — возмутился хореограф.
Оккупация территорий Украины и бездеятельность властей при этом — не просто хамство, как подчеркнул танцор.
"Это уже не просто хамство, а какой-то п**дец! Кто такое мог допустить, чтобы посторонние люди заехали толпами, завезли свои боеприпасы на нашу территорию? Это все равно что кто-то бы пришел ко мне в дом и разложился. Я вообще не понимаю, почему у нас так получилось, кто довел Украину до такой ситуации", — добавил он.
Также ранее сообщалось, что Дима Коляденко сделал неожиданное заявление о советских мультиках и фильмах. Так, он считает, что не нужно запрещать советские фильмы и нет смысла в пересмотре календаря праздников и памятных дат.
Артист призвал не трогать старые советские фильмы и мультфильмы, и не отказываться от празднования 8 марта.
Напомним, Коляденко взбесила беспомощность Украины перед РФ.
Как сообщала Politeka, Коляденко раскрыл настоящую причину расставания с Билык.
Также Politeka писала, Дима Коледенко записал обращение к криворожанам.