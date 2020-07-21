Українці, які відпочивають на Азовському морі, потерпають від нашестя медуз і морських бліх

Про те, як відпустка у Кирилівці перетворився в пекло, розповів блогер Євген Webmancer. Відповідне відео він опублікував на YouTube.

За його словами, через нашестя небезпечних тварюк довелося різко змінювати плани на відпустку і від купання в морі практично відмовитися.

"В цьому році тут дуже-дуже багато медуз і морських бліх. У перший день вжалили дочка. Вона після цього навідріз відмовилася заходити в море. У другий день мене вжалили. Після цього заходити на глибину стали вже набагато акуратніше. В основному, весь відпустку провели на березі розглядаючи медуз і загоряючи. Дуже незвичайний видався відпустку", ‒ розповів чоловік.

Відпочиваючий підкреслив, що жалять медузи сильно ‒ нітрохи не слабкіше опіків від кропиви.

Зазначимо, причиною нашестя медуз і морських бліх експерти називають підвищення температури води та екологічну ситуацію.

Варто відзначити медуз українці помітили не тільки в морі, але і в Дніпрі. Зоологи заспокоюють, що це традиційне явище, адже за походженням Craspedacusta sowerbii є китайської прісноводної медузою, яка зараз поширена в прісних водоймах практично по всьому світу. Подчеркувается, що ці мешканці води не небезпечні для людини.

Нагадаємо, медузи і кабани заполонили води Дніпра та Азовського моря: відео того, що відбувається.

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