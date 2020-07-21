Ми повинні не забувати про них!

В мережі вшанували українців, які воювали на Донбасі

Як передає Politeka.net, відповідні знімки опублікувала українка в Facebook.

"Ці воїни зробили для України більше, ніж всі президенти, уряди та депутати разом взяті", - зазначила дівчина в підписі до знімків.

На опублікованих кадрах видно, яку ціну довелося заплатити воїнам захищаючи українські кордони.

Раніше ми повідомляли, що 20 липня, на Донбасі трагічно обірвалося життя 26-річного Василя Кравченка з міста Ізяслав, Хмельницької області.

Як стало відомо, боєць служив у званні старшого стрільця десантно-штурмового взводу десантно-штурмової роти військової частини А1257. Він загинув під час обстрілу російськими окупантами українських позицій 20 липня.

Також ми розповідали про українку Ольгу Прищепі, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.

Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

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