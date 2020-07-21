Мы должны не забывать о них!

В сети почтили украинцев, которые воевали на Донбассе

Как передает Politeka.net, соответственные снимки опубликовала украинка в Facebook.

"Эти воины сделали для Украины больше, чем все президенты, правительства и депутаты вместе взятые", - отметила девушка в подписи к снимкам.

На опубликованных кадрах видно, какую цену пришлось заплатить воинам защищая украинские границы.

Ранее мы сообщали, что 20 июля, на Донбассе трагически оборвалась жизнь 26-летнего Василия Кравченко из города Изяслав, Хмельницкой области.

Как стало известно, боец служил в звании старшего стрелка десантно-штурмового взвода десантно-штурмовой роты воинской части А1257. Он погиб во время обстрела российскими оккупантами украинских позиций 20 июля.

Также мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.