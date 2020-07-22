Російський актор театру і кіно Василь Лановий жорстко висловився про Україну

За його словами, він відчуває себе в Україні "іноземцем". Таку заяву було зроблено 2017 року на сторінках його нової книги "Летять за днями дні...", фрагменти з якої опублікувала "КП".

За його словами, вони з дружиною давно вже зрозуміли, що їм не місце в Україні.

"Тільки коли Ірина, як і я, позбулася своєї батьківщини і перетворилася в Україні в іноземку, тут-то і зрозуміла, що її жорстоко обдурили, як обдурили весь народ, не запитавши у нього, як він бажає жити, в якій країні - разом чи окремо", - стверджує автор книги.

За словами Ланового, він нібито "ненавидить націоналізм", який є в Україні.

"Я сам за національністю українець, народився і живу в Москві. Коріння і тут, і там, як і рідні в Росії і в Україні. Як накажете відчувати себе в цьому житті сьогодні при цьому штучному зведенні кордонів, і між ким? Братами по крові українцями та росіянами, споконвіку жили поруч, перемішалися родинними зв'язками, кровними зв'язками", - пише він.

При цьому актор стверджує, що в Україні це явище набуло іншого забарвлення.

"Я ненавиджу будь-який націоналізм, як російський, так і український. Тому, коли відчув на зйомках фільму "Богдан Хмельницький" в Києві, куди мене запрошували на головну роль, що можу стати провідником українського націоналізму, тут же негайно відмовився від зйомок. Як же я міг після цього фільму, де росіяни виглядають варварами, завойовниками, людям в очі дивитися?" - написав Лановий.

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