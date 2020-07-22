Российский актер театра и кино Василий Лановой жестко высказался об Украине

По его словам, он чувствует себя в Украине "иностранцем". Такое заявление было сделано 2017 года на страницах его новой книги "Летят за днями дни...", фрагменты из которой опубликовала "КП".

По его словам, они с женой давно уже поняли, что им не место в Украине.

"Только когда Ирина, как и я, лишилась своей родины и превратилась в Украине в иностранку, тут-то и поняла, что ее жестоко обманули, как обманули весь народ, не спросив у него, как он желает жить, в какой стране - вместе или раздельно", - утверждает автор книги.

По словам Ланового, он якобы "ненавидит национализм", который есть в Украине.

"Я сам по национальности украинец, родился и живу в Москве. Корни и здесь, и там, как и родные в России и в Украине. Как прикажете себя ощущать в этой жизни сегодня при этом искусственном возведении границ, и между кем? Братьями по крови украинцами и русскими, испокон веков жившими рядом, перемешавшимися родственными связями, кровными отношениями", - пишет он.

При этом актер утверждает, что в Украине это явление приобрело иную окраску.

"Я ненавижу любой национализм, как российский, так и украинский. Поэтому, когда почувствовал на съемках фильма "Богдан Хмельницкий" в Киеве, куда меня приглашали на главную роль, что могу стать проводником украинского национализма, тут же немедленно отказался от съемок. Как же я мог после этого фильма, где русские выглядят варварами, завоевателями, людям в глаза смотреть?" - написал Лановой.

Напомним, что писатель Капранов объяснил, во что превратился украинский язык.

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