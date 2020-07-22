Військовий лікар Всеволод Стеблюк спас  87 осіб в Іловайському котлі

Він пройшов Іловайськ, але досі згадує тих, кого йому не вдалося врятувати.

"Власне, моя війна почалася раніше, ніж «ввічливі зелені чоловічки» захопили Крим - її дихання відчув на Майдані, а те, що відбувалося потім, я вважаю продовженням Майдану. Фактично ми, громадяни України, намагаємося відстояти те, що отримали на барикадах у центрі Києва - українську націю", - зазначив він в одному з інтерв'ю.
 
Всеволод Стеблюк під страхом смерті пішов домовлятися з терористами вивезення поранених.

А потім, майже дві доби самостійно збирав і вивозив українських бійців. Справжня людина - легенда був першим серед лікарів нагороджений орденом «Народний герой України» (2015), перший учасник АТО, нагороджений «Орденом свободи».

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Раніше ми розповідали про українку Ольгу Прищепі, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.

Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.

Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".

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