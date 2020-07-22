Військовий лікар Всеволод Стеблюк спас 87 осіб в Іловайському котлі



Він пройшов Іловайськ, але досі згадує тих, кого йому не вдалося врятувати.

"Власне, моя війна почалася раніше, ніж «ввічливі зелені чоловічки» захопили Крим - її дихання відчув на Майдані, а те, що відбувалося потім, я вважаю продовженням Майдану. Фактично ми, громадяни України, намагаємося відстояти те, що отримали на барикадах у центрі Києва - українську націю", - зазначив він в одному з інтерв'ю.

Всеволод Стеблюк під страхом смерті пішов домовлятися з терористами вивезення поранених.