Військовий лікар Всеволод Стеблюк спас 87 осіб в Іловайському котлі
Він пройшов Іловайськ, але досі згадує тих, кого йому не вдалося врятувати.
А потім, майже дві доби самостійно збирав і вивозив українських бійців. Справжня людина - легенда був першим серед лікарів нагороджений орденом «Народний герой України» (2015), перший учасник АТО, нагороджений «Орденом свободи».
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Раніше ми розповідали про українку Ольгу Прищепі, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.
Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби батальйоні імені Джохара Дудаєва.
Зараз жінка − сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ВСУ.
Нагадаємо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі, кадри: "попали в засідку бойовиків і...".
Як повідомляла Politeka, Україна втратила молодого бійця, залишилися дружина і двоє дітей.
Також Politeka писала, що молодий офіцер ЗСУ пожертвував собою за Україну, що відомо про Героя.