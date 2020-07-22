Военный врач Всеволод Стеблюк спас  87 человек в Иловайском котле

Он прошел Иловайск, но до сих пор вспоминает тех, кого ему не удалось спасти.

"Собственно, моя война началась раньше, чем «вежливые зеленые человечки» захватили Крым - ее дыхание ощутил на Майдане, а то, что происходило потом, я считаю продолжением Майдана. Фактически мы, граждане Украины, пытаемся отстоять то, что получили на баррикадах в центре Киева - украинскую нацию", - отметил он в одном из интервью.
 
Всеволод Стеблюк под страхом смерти пошел договариваться с террористами в вывозе раненых.

А потом, почти двое суток самостоятельно собирал и вывозил украинских бойцов. Настоящий человек - легенда был первым среди врачей награжден орденом «Народный герой Украины» (2015), первый участник АТО, награжден «Орденом свободы».

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Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.

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