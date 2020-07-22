Военный врач Всеволод Стеблюк спас 87 человек в Иловайском котле
Он прошел Иловайск, но до сих пор вспоминает тех, кого ему не удалось спасти.
А потом, почти двое суток самостоятельно собирал и вывозил украинских бойцов. Настоящий человек - легенда был первым среди врачей награжден орденом «Народный герой Украины» (2015), первый участник АТО, награжден «Орденом свободы».
Ивлеева из "Орла и решки" раскорячилась в лифчике, засветив лишнее: "Элджей так влияет?"
Украинцев ждет новый скачок пенсий, когда и на сколько поднимут выплаты: денег может не хватить
Русская Кардашьян засмущала фотографа пикантными позами в черном белье: "Как выдержать такие размеры?"
Сокращение или отмена пенсий, украинцев уже предупредили: "Без денег останутся..."
Ранее мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.
Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.
Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.
Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".
Как сообщала Politeka, Украина потеряла молодого бойца, остались жена и двое детей.
Также Politeka писала, что молодой офицер ВСУ пожертвовал собой за Украину, что известно о Герое.