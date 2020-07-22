Военный врач Всеволод Стеблюк спас 87 человек в Иловайском котле



Он прошел Иловайск, но до сих пор вспоминает тех, кого ему не удалось спасти.

"Собственно, моя война началась раньше, чем «вежливые зеленые человечки» захватили Крым - ее дыхание ощутил на Майдане, а то, что происходило потом, я считаю продолжением Майдана. Фактически мы, граждане Украины, пытаемся отстоять то, что получили на баррикадах в центре Киева - украинскую нацию", - отметил он в одном из интервью.

Всеволод Стеблюк под страхом смерти пошел договариваться с террористами в вывозе раненых.