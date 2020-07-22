Відомий комік Володимир Данилець розповів, чому конфлікт на Донбасі досі не закінчений



Як повідомляє Politeka.net, про це він розповів в інтерв'ю «112 Україна».

"Люди вже втомилися від всього цього. Люди зрозуміли, що та війна нікому не потрібна. І що та війна, яка йде, або цей конфлікт - він зроблений для кількох сімей в Україні. Люди це вже розуміють. Я щороку приїжджаю до себе в село, то раніше було: "Ти дивись, що москалі творять, що це робиться"? А зараз вже: "А за що наші хлопці гинуть? Що, наші керівники не можуть домовитися?",- відзначив він.

Також комік впевнений, що все налагодиться, так як перші кроки вже зроблені.

"При бажанні все можна зробити. Полонених ж звільнили, потихеньку і цей конфлікт можна погасити. Наші батьки - росіяни, українці, ми розуміємо один одного - це все можна вирішити. Але, мабуть, це комусь потрібно", - заявив він.

Раніше ми писали, що на окуповані території Донбасу прибули російські військові, частина з яких заражена вірусом

Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони України.

Так, в Міноборони повідомили, що під контролем комплексної комісії ЗС РФ проводиться ротація кадрових російських офіцерів командного складу з'єднань та частин 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК оперативної угруповання російсько-німецьких окупаційних військ.

За даними української розвідки, зросла кількість осіб, які прибувають на Донбас з території РФ для влаштування на посади рядового складу в підрозділах окупантів. "Разом з тим, до 10% з числа прибулих були ізольовані на карантин у зв'язку з виявленням у них захворювання коронавірусом", - йдеться в повідомленні української розвідки.

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