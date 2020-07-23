Найпопулярніший український блогер, історик, письменник і журналіст Дмитро Вовнянко жорстко звернувся до представників української влади

Як повідомляє Politeka.net, письменник на своїй сторінці в мережі Facebook звернув увагу на те, що кожен день в Україні з'являються новини, які просто вражають уяву і збивають наповал.

Зокрема, в авіації скоротили цілу ескадрилью, а в десантно-штурмових військах і морській піхоті особовий склад скорочують на 20%.

І це скорочення відбулося в українських бойових бригадах і ось тільки що стало відомо – російська фірма виграла тендер на ремонт двигунів для українських військових літаків.

Письменник відзначає, до самого Зеленського та Єрмака немає питань, але є питання до інших людей Герасименко, Вагнера, Арахамії і Лероса, які викликають таке враження, ніби вони з глибокою амнезією і 2014-й вже давним-давно забутий, немов його й не було зовсім.

"От просто цікаво запитати, гей нардепи СН (Слуги народу прим.ред.): Герасименко (комбат 95-ї бригади), Вагнер (вдова загиблого під Іловайськом), Арахамія і Лерос (волонтери) – ви спите вночі спокійно? Ветерани та волонтери, які голосували за «служок» - у вас почуття тривоги не виникає? 14-й вже забутий? Все норм?", - задається питанням Вовнянко.

Нагадаємо, волонтер жорстко висловився про Зеленского через події на Донбасі.

Як повідомляла Politeka, Зеленському після подій у Луцьку запропонували налагодити зв'язок з бойовиками "Л/ДНР".

Також Politeka писала, Зеленський розлютився через "клоунаду" зі звільненням заручників в Луцьку.