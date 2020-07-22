Президент України Володимир Зеленський залишився незадоволений операцією по затриманню терориста в Луцьку

Як передає Politeka.net, про це повідомили в Telegram-каналі "Легітимний" з посиланням на свої джерела.



"Нашу джерело в Офісі Президента повідомляє, що Зеленський незадоволений вчорашнім цирком з БТРом і гранатою, який влаштували для «картинки». Тепер головна тема обговорення у соцмережах – це не звільнення заручників, а клоунада з БТРом", - йдеться в повідомленні.

Сам Зеленський після звільнення заручників привітав усіх, хто весь день боровся за звільнення людей у Луцьку і фактично - за їх життя.

"Ми всі переживали і стежили за розвитком подій, напрацьовували плани і міняли їх, враховуючи ситуацію. Життя людини - найважливіша цінність. Ми не втратили нікого. Сьогодні рідні та близькі можуть зайняти всіх, хто простраждав день в автобусі під прицілом. Тероризму немає місця ні в одній країні", - повідомив він у своєму Telegram-каналі.

Раніше ми розповідали, що людей взяли в заручники в центрі Луцька. Зловмисник, який представився Максимом Поганим, подзвонив в поліцію і повідомив, що взяв в заручники пасажирів рейсового автобуса.

Крім того, він погрожує його підірвати. Також чоловік зазначив, що у нього є гранати та інше автоматичну зброю.

Терориста вдалося знешкодити: він здався сам, після того, як відпустив трьох заручників.

Нагадаємо, на місці захоплення автобуса в Луцьку прогриміли вибухи: що з заручниками, кадри і подробиці.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку пов'язали з карантином.

Також Politeka писала, що Зеленський терміново відреагував на захоплення автобуса в Луцьку, нові деталі події.