Протягом останніх днів президент Володимир Зеленський показав всьому світу, що служити в армії і воювати, захищаючи незалежність України - це погано

Як передає Politeka, таку думку висловив волонтер Роман Донік на своїй сторінці в соцмережі.

"Просто підведемо підсумки кількох днів. Просто факти. Зеленський показав всьому світу і нам, що служити в армії України і воювати, захищаючи її незалежність - це погано. Батьківщина тебе кине, синку", - написав Донік.

На думку військового волонтера, Зеленський фактично зрадив військовослужбовців з розстріляної евакуаційної групи. Крім того, на його думку, дивним рішенням було доручити займатись цією справою Хомчаку, до якого в українських військових немає поваги після трагедії в Іловайську.

"Просто "злив тему", написавши постик, що бере ситуацію під особистий контроль. І відправив туди двох своїх наближених. Імпотентних в даних питаннях. Хомчака, якого вважають боягузом і не поважають ні в ЗСУ, ні у противника (захід в Іловайськ, втеча з Іловайська і відправка колони під удар, щоб відвернути увагу від своєї машини) і заступника глави ОП, який так само дупля не відбиває в тому, що відбувається", - заявив Донік.

Таким вчинком, на думку волонтера, Зеленський всьому світу продемонстрував, що бути військовим в Україні - це, м'яко кажучи, невигідно.

"Ні грошей, ні слави. А якщо станеться біда, тебе всі кинуть", - зазначив він.

Волонтер також нагадав, що після цієї трагедії глава держави відправився в "чергову позачергову" відпустку.

"Смачно їсти, солодко пити і пиляти фоточки в інсту. Ну, що вміємо. Чим багаті, так би мовити. Пораненого і убитих при захисті України він же туди не посилав. Він же їм нічого не винен", - додав Донік.

Нагадаємо, на Донбасі сталася справжня трагедія: Зеленському висунули вимогу.

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Як відомо, українських медиків підло розстріляли на Донбасі 13 липня.