Популярный украинский блогер, историк, писатель и журналист Дмитрий Вовнянко жестко обратился к представителям украинской власти

Как сообщает Politeka.net, писатель на своей странице в сети Facebook обратил внимание на то, что каждый день в Украине появляются новости, которые просто поражают воображение и сбивают наповал.

В частности, в авиации сократили целую эскадрилью, а десантно-штурмовых войсках и морской пехоте личный состав сокращают на 20%.

И это сокращение произошло в украинских боевых бригадах и вот только что стало известно – российская фирма выиграла тендер на ремонт двигателей для украинских военных самолетов.

Писатель отмечает, к самому Зеленскому и Ермаку нет вопросов, но есть вопросы к другим людям Герасименко, Вагнера, Арахамии и Леросу, которые вызывают такое впечатление, будто они с глубокой амнезией и 2014-й уже давным-давно забыт, словно его и не было вовсе.

"Вот просто интересно спросить, эй нардепы СН (Слуги народа прим.ред.): Герасименко (комбат 95-й бригады), Вагнер (вдова погибшего под Иловайском), Арахамия и Лерос (волонтеры) – вы спите ночью спокойно? Ветераны и волонтеры, которые голосовали за «служек» - у вас чувство тревоги не возникает? 14-й уже забыт? Все норм?", - задается вопросом Вовнянко.

Напомним, волонтер жестко высказался о Зеленском из-за событий на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Зеленскому после событий в Луцке предложили наладить связь с боевиками "Л/ДНР".

Также Politeka писала, Зеленский разозлился из-за "клоунады" с освобождением заложников в Луцке.