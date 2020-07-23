З'явилася нова інформація про ситуацію на українському курорті Кирилівка, якого відпочиваючі скаржилися на нашестя медуз і кусючих морських бліх

Наголошується, що небезпечні морські мешканці перестали турбувати віддають в Азовському морі, пише РІА"Мелітополь".

Згідно з повідомленням, раптово всі медузи і морські блохи зникли.

Імовірно, неприємні мешканці зникли з-за зниження температури води. Тепер туристи можуть насолодитися морським відпочинком в повній мірі.

Температура повітря в Кирилівці залишається комфортною для пляжного сезону. Тому відпочиваючих менше не стало, пляжі і раніше повні людей.

Зазначимо, кілька днів тому блогер опублікував відео з Кирилівки, тоді медуз вже не було. Але морські блохи все ще дошкуляли відпочивальникам.

«Дуже багато креветки, її просто тьма. Вона дуже маленька і її дуже багато, і вона нападає. Це до речі не жарт, вона дійсно кусає. Ці маленькі креветки їх дуже-дуже багато, прямо навала», - розповів чоловік, маючи на увазі морських бліх, які зовнішнім виглядом нагадують маленьких креветок.

за Причиною нашестя медуз і морських бліх експерти називають підвищення температури води та екологічну ситуацію.

Нагадаємо, медузи і кабани заполонили води Дніпра та Азовського моря: відео того, що відбувається.

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