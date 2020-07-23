Зеленський знав про сценарій, який готується в Луцьку

Про це повідомив колишній доброволець і командир батальйону «Київщина» Юрій Покиньборода на своїй сторінці в Facebook, повідомляє Politeka.net.

"Навіщо Зеленський повівся на цю ганьбу!? Я впевнений, що він знав про події, які відбудуться у Луцьку", - заявив Покиньборода.

Крім того, Покиньборода заявив, що терористи на території України зараз впевнені, що їх вимоги будуть виконуватися:

"Тепер всі, хто буде готувати терористичні акти на території України будуть впевнені, що їхні вимоги будуть виконуватися. Тобто це може сдетонувати цілу хвилю справжніх терористичних актів", - повідомляє командир батальйону «Київщина» .

Також він упевнений, що необхідно створити комісію для проведення розслідування подій в Луцьку.

"Треба терміново створити у парламенті тимчасову-слідчу комісію для проведення розслідування подій в Луцьку, які загрожують безпеці України та її громадян від злочинних дій керівництва держави", - резюмував Покиньборода.

Раніше ми писали, що з'явилася нова інформація про терориста, який взяв у заручники людей в автобусі в Луцьку.

ЗМІ стало відомо ім'я зловмисника, який вранці 21 липня взяв в заручники пасажирів автобуса в Луцьку. Як з'ясувалося, справжнє ім'я терориста: Кривош Максим Степанович. Він уродженець Росії, однак має громадянство України. Про це повідомив у Фейсбук заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Відомо, що злочинець народився в селищі Гай Оренбурзької області Російської Федерації 6 листопада 1975. Офіційно він прописаний в місті Дубно.

При цьому терорист вже був неодноразово судимий. В цілому він провів у в'язниці 10 років за скоєння низки тяжких злочинів. Там він і написав свою книгу «Філософія злочинця», яка раніше згадувалася у нього на сторінці в соцмережі.

Нагадаємо, людей взяли в заручники в центрі Луцька.

Як повідомляла Politeka, захоплення автобуса із заручниками у Луцьку: з'явилися фото і вимоги.

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