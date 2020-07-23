Теракт із захопленням заручників в Луцьку не був постановочним





Як передає Politeka.net , таку думку висловив політичний аналітик Олександр Кочетков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, такі НП в реальному житті відрізняються від аналогічних серіалах.



"Ну от як пояснити впертим недалеким людям, які вважають себе фахівцями в усьому, а зі спецслужбами, які тільки в телесеріалах, що є певні правила. І реальний теракт будується за одними, а постановочний — за іншими", - зазначив експерт.

Також він підкреслив, що тривалість всієї операції говорить про те, що це дійсно не постанова.

"При постановці завжди є шанс, що вона буде викрита — відразу або з часом. Тому організатори постановок «під теракт» завжди прагнуть уникнути дуже великих наслідків, щоб потім за них не відповідати. А це можна зробити, тільки суворо виконуючи спланований сценарій постановки. І як раз затягування часу не дозволяє утримувати цей сценарій: «терорист» втомиться і пальне кудись не туди, комусь із пасажирів стане погано, і він почне вмирати, від безнадії в автобусі з'явиться герой, який полізе на озброєного терориста, і той його пристрелить", - пояснив Він.

За його словами, силовики спрацювали гідно, і кожен може дати свою оцінку події.



"Недалеких дилетантів ні в чому переконати неможливо. І вони будуть вперто кричати про «постановці», навіть якщо на криваві шматки рознесе когось із їхніх близьких. Їх право", - уклав він.