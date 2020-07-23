Теракт с захватом заложников в Луцке не был постановочным





Как передает Politeka.net , такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.

По его словам, такие ЧП в реальной жизни отличаются от аналогичных сериалах.



"Ну вот как объяснить упрямым недалеким людям, считающих себя специалистами во всем, а со спецслужбами сталкивающими только в телесериалах, что есть определенные правила. И реальный теракт строится по одним, а постановочный — по другим", - отметил эксперт.

Также он подчеркнул, что длительность всей операции говорит о том, что это действительно не постанова.

"При постановке всегда есть шанс, что она будет разоблачена — сразу или со временем. Поэтому организаторы постановок «под теракт» всегда стремятся избежать слишком больших последствий, чтобы потом за них не отвечать. А это можно сделать, только строго выполняя спланированный сценарий постановки. И как раз затягивание времени не позволяет удерживать этот сценарий: «террорист» устанет и пальнет куда-то не туда, кому-то из пассажиров станет плохо, и он начнет умирать, от безнадеги в автобусе объявится герой, который полезет на вооруженного террориста, и тот его пристрелит", - пояснил Кочетков.

По его словам, силовики сработали достойно, и каждый может дать свою оценку произошедшему.



"Невменяемых недалеких дилетантов ни в чем убедить невозможно. И они будут упрямо кричать о «постановке», даже если на кровавые клочки разнесет кого-то из их близких. Их право", - заключил он.