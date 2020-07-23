Теракт с захватом заложников в Луцке не был постановочным
Как передает Politeka.net, такое мнение озвучил политический аналитик Александр Кочетков на своей страничке в Facebook.
По его словам, такие ЧП в реальной жизни отличаются от аналогичных сериалах.
"Ну вот как объяснить упрямым недалеким людям, считающих себя специалистами во всем, а со спецслужбами сталкивающими только в телесериалах, что есть определенные правила. И реальный теракт строится по одним, а постановочный — по другим", - отметил эксперт.
"Ну вот как объяснить упрямым недалеким людям, считающих себя специалистами во всем, а со спецслужбами сталкивающими только в телесериалах, что есть определенные правила. И реальный теракт строится по одним, а постановочный — по другим", - отметил эксперт.
Также он подчеркнул, что длительность всей операции говорит о том, что это действительно не постанова.
"При постановке всегда есть шанс, что она будет разоблачена — сразу или со временем. Поэтому организаторы постановок «под теракт» всегда стремятся избежать слишком больших последствий, чтобы потом за них не отвечать. А это можно сделать, только строго выполняя спланированный сценарий постановки. И как раз затягивание времени не позволяет удерживать этот сценарий: «террорист» устанет и пальнет куда-то не туда, кому-то из пассажиров станет плохо, и он начнет умирать, от безнадеги в автобусе объявится герой, который полезет на вооруженного террориста, и тот его пристрелит", - пояснил Кочетков.
По его словам, силовики сработали достойно, и каждый может дать свою оценку произошедшему.
"Невменяемых недалеких дилетантов ни в чем убедить невозможно. И они будут упрямо кричать о «постановке», даже если на кровавые клочки разнесет кого-то из их близких. Их право", - заключил он.
"Невменяемых недалеких дилетантов ни в чем убедить невозможно. И они будут упрямо кричать о «постановке», даже если на кровавые клочки разнесет кого-то из их близких. Их право", - заключил он.
Ранее мы рассказывали, что людей взяли в заложники в центре Луцка. Злоумышленник, представившийся Максимом Плохим, позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса.
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Кроме того, он пригрозил его взорвать. Также мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое автоматическое оружие.
Напомним, на месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы: что с заложниками, кадры и подробности.
Как сообщала Politeka, захват заложников в Луцке связали с карантином.
Также Politeka писала, что Зеленский срочно отреагировал на захват автобуса в Луцке, новые детали ЧП.