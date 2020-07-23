МОЗ розділив країну на чотири зони, для кожної з яких підготував свої обмеження

Обмеження, які включають в себе санітарні правила, а також ліміт кількості людей в приміщенні, почнуть діяти з 1 серпня, пише Politeka.net

Так, обмеження будуть діяти відповідно до «зеленої», «жовтої», «помаранчевої» і «червоної» зоною. В силу вони вступлять 1 серпня.

«Зелена зона». Тут все просто - в «зеленій» зоні дотримуються загальноприйняті правила карантину: захисна маска, проведення масових заходів не більше ніж одна людина на п'ять квадратних метрів, проведення заходів в кінотеатрах або театрах лише з на половину заповненим залом, перевезення пасажирів тільки з урахуванням сидячих місць.

«Жовта» зона. Тут буде діяти заборона на відвідування установ соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім екстрених та кризових центрів.

«Помаранчева» зона. Тут діє заборона на роботу об'єктів розміщення хостелів і турбаз крім готелів, діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час. Також скасовано планові госпіталізації. Закрито спортзали, установи культури, а також зміни в дитячих таборах. Масові заходи можна проводити тільки з розрахунком одна людина на 20 квадратних метрів, не більше 100 чоловік в приміщенні.

«Червона» зона. Тут припиняється робота громадського транспорту, ТРЦ, кафе і ресторанів, закриті навчальні заклади.

У МОЗ продовжили адаптивний карантин до 31 серпня 2020 року і поділили регіони на чотири зони. Розподіл «за кольорами» будуть проходити за спеціальними критеріями: завантаженість ліжок не більше 50%, середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тис. Населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування не більше 11% і показник динаміки зростання випадків інфікування не більше ніж 10%. Рівень поширення визначати автоматизоване програмне забезпечення на основі певних алгоритмів і зібраних даних і стверджувати Національна комісія з ТЕБ та НС.

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