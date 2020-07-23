Стало відомо, як буде діяти адаптивний карантин в Україні після 1 серпня

Про це в інтерв'ю журналістам розповів головний санлікар Віктор Ляшко, передає Українське Радіо.

За його словами, вже в наступному місяці адаптивний карантин почне діяти по-новому: посилювати обмежувальні заходи будуть, якщо показник захворюваності буде погіршуватися п'ять днів поспіль.

Ляшко нагадав, що з 1 серпня почнуть діяти чотири "кольорові" зони, в залежно від темпів поширення китайської вірусу.

«Якщо область в протягом 5 днів буде перевищувати загальнонаціональні індикатори, які були до цього, ми цю область розкладемо на райони і міста обласного значення, і кожен район покаже свій внесок до стан захворюваності вірусної хвороби. І в залежності, який відсоток дає район або місто обласного значення, він буде виділено чи в зелену, або в жовту, або в помаранчеву, або в червону зону. Червона — це найбільш критична», підкреслив головний санлікар.

Обмежувальні заходи будуть слабшати за умови, якщо захворюваність буде знижуватися три дні поспіль.

Раніше ми розповідали, що карантин в Україні продовжили до 31 серпня.

Загальні правила, за якими буде жити країна в умовах продовженого адаптивного карантину - масковий режим, соціальна дистанція і антисептики. У деяких регіонах обмеження можуть бути більш жорсткі - у залежності від того, в якій зоні перебуватимуть області.

Посилювати обмежувальні заходи будуть тільки в тих регіонах, де буде висока захворюваність. Це означає, що карантин будуть послаблювати і посилювати локально.

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