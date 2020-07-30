Президента Украины Владимира Зеленского настигнет "проклятие Журавля"

Как передает Politeka, такое мнение высказал военный эксперт и волонтер Серж Марко на своей странице в соцсети.

Волонтер напомнил вопросы отца погибшего морпеха Ярослава Журавля к Зеленскому о том, где тот был, "когда бабушка развязывала из платочка последние 100 гривен и отдавала волонтерам", а также где был, "когда моему сыну ломали пальцы, вырывая автомат".

"Почему ты не был возле народа Украины? Кого ты слушаешь? Вы тело Украины обмазали гнидотой разной. Вовочка, проснись! Народ вас сотрет с лица этой оплаканной земли. Я проклинаю тебя и все кодло, которое вокруг тебя", - заявил отец погибшего морпеха во время выступления под Офисом президента.

Волонтер напомнил о том, что изначально Зеленский взял вопрос эвакуации Ярослава Журавля на личный контроль, однако после гибели морпеха глава государства даже не прокомментировал эту ситуацию.

"Ты, Вова, решил что умирающий морпех - это как открытие новой больницы? Новой дороги? Место, куда можно в случае выполнения сроков прийти и перерезать ленточку, а если деньги разворовали, и ничего не вышло - то проигнорировать событие?" - обратился волонтер к Зеленскому.

Он также выразил уверенность в том, что если бы морпех выжил, Зеленский обязательно "стоял бы с какой-то медалью возле его кровати под софитами камер".

"Вот здесь тот случай, когда я хотел бы, чтобы это проклятие достигло цели. Просто как ответка за гадость, при которой роль умирающего бойца была сведена к неудачной пиар-акции. Пусть тебя за это проклятье настигнет, Вова. Проклятие безутешного отца", - добавил военный эксперт.

Как известно, морпех Ярослав Журавель несколько дней пролежал раненым на Донбассе, и эвакуацию бойца обещал взять под свой контроль президент Украины Владимир Зеленский. В результате украинскому воину так и не оказали медицинскую помощь, а тело погибшего еще долго оставалось у боевиков.

Напомним, вызвался сам и шел первым: появились новые подробности о павшем на Донбассе морпехе.

Как сообщала Politeka, ООС рассказали, что оккупанты сделали с телами медика и морпеха: "Пораженные органы и кости...".

Также Politeka писала, что погибшего на Донбассе Ярослава Журавля встречали живым коридором: на Днепропетровщине провели в последний путь морпеха-героя.