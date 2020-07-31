Масове нашестя медуз знову обрушилося на Азовське море, зіпсувавши відпустки відпочивальникам

Нові відео з курортів Азовського моря опубліковано в YouTube.

Як видно на кадрах, безліч медуз знаходиться в морській воді біля берега, купатися в такому морі мало хто наважиться. Крім того цими померлими морськими мешканцями усіяний берег. Приїхали в цей час на Азовське море курортникам залишається тільки поспівчувати - повноцінним відпочинок на морі з такою кількістю медуз не назвеш.

Зазначимо, незважаючи на те, що часто медуз беруть у руки, фахівці радять бути дуже обережними і пояснюють чому.

Якщо взяти тварину за верхню частину купола, де немає жалких клітин, дійсно нічого не трапиться. Але, на нижній частині медузи жалкі клітини є, і продовжують спрацьовувати вони навіть після смерті тварини, будучи відокремленими від тіла.

тобто, отримати незначний укол жалкої кліткою можна, не помітивши фрагмент медузи на мокрому піску. Шкіру на ступнях ніг дорослої людини з великою ймовірністю нічого не загрожує, але у маленьких дітей можуть виникати подразнення. Так що будьте обережні і уважно стежте за чистотою на березі – серед сміття і залишків водоростей, медуз легко не помітити.

Головними причинами нашестя медуз екологи називають теплу воду, солоність і планктон.

В Азовському морі зустрічаються медузи корнероты, аурелія і блакфордия.

Медуза-корнерот - найбільша. В діаметрі вона досягає 50-60 см, має фіолетове окантовку. Вона отруйна, може викликати місцеву алергічну реакцію. Медуза-аурелія нагадує блюдце. Вона менших розмірів, також може вжалити. Блакфордия найменша.

Нагадаємо, "Жалять і залишають опіки": відпочиваючих налякали величезні медузи на пляжах Одеси, відео.

Як повідомляла Politeka, в Азовському морі неможливо підійти до води, відпочиваючі стривожені: кадри напасті.

Також Politeka писала про нашестя медуз і морських бліх: ситуація в Азовському морі різко змінилася.