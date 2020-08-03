У понеділок, 3 серпня, нові правила адаптивного карантину в Україні вступили в силу

Про це передає Politeka з посиланням на інформацію, розміщену на Урядовому порталі.

Повідомляється, що міста та райони країни залежно від епідеміологічної ситуації розподілили на чотири зони.

Рішення, прийняте комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде діяти до п'ятниці, потім буде переглянуто.

Згідно з рішенням, червону зону увійшли Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.

помаранчевої зоні наступні регіони:

Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;

Луцький і Любашівський райони Волинської області;

Тисменицький район Івано-Франківської області;

Миколаївський, Перемишльський і Пустомитивсткий райони Львівської області;

Бучацький район Тернопільської області.

жовту зону потрапили:

Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницька, Калиновський, Крижопільський, Немировський і Тульчицкий райони Вінницької області;

місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцивский, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;

міста Житомир, Бердичів, Малин і Новоград-Волинський, Любарський, Пулинский, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;

міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;

місто Яремче, Богородчанський, Городенивский, Косівський і Наддвирнянский райони Івано-Франківської області;

Жовківський, Яворівський і Кам'яно-Бузький райони Львівської області;

Бережанський, Гусятинський, Казовский, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.

Інші регіони, відповідно, до зеленій зоні.

Зелена зона передбачає:

перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;

проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;

кінотеатри з заполненностью на 50%

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:

відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.

Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:

діяльність засобів розміщення (готелі, туристичні бази тощо), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

спортзали, фітнес-центри, заклади культури;

прийом нових змін в дитячі табори;

обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік.

Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:

робота громадського транспорту;

відвідування навчальних закладів;

діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.

Politeka писала, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про нові правила відпочинку під час карантину. Заступник глави Моз розкрив українцям подробиці під час брифінгу.

З 1 серпня чиновники розподілили всі області України по чотирьох карантинних зон в залежності від санітарно-епідемічних показників. Регіон можуть перемістити з однієї зони в іншу, якщо ситуація покращиться чи погіршиться.

Віктор Ляшко зазначив, що українці з "помаранчевої" зони не зможуть відправитися в оздоровчі заклади в "зеленій" або "жовтої". Особливо це стосується дитячих таборів, які зобов'язані не приймати дітей на нові зміни. Втім, виганяти вихованців ніхто не буде - вони зможуть відпочивати до завершення зміни.

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