У понеділок, 3 серпня, нові правила адаптивного карантину в Україні вступили в силу
Про це передає Politeka з посиланням на інформацію, розміщену на Урядовому порталі.
Повідомляється, що міста та райони країни залежно від епідеміологічної ситуації розподілили на чотири зони.
Рішення, прийняте комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій буде діяти до п'ятниці, потім буде переглянуто.
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Згідно з рішенням, червону зону увійшли Луцьк, Тернопіль, а також Кіцманський район Чернівецької області.
помаранчевої зоні наступні регіони:
Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області;
Луцький і Любашівський райони Волинської області;
Тисменицький район Івано-Франківської області;
Миколаївський, Перемишльський і Пустомитивсткий райони Львівської області;
Бучацький район Тернопільської області.
жовту зону потрапили:
Вінниця і Могилів-Подільський, Вінницька, Калиновський, Крижопільський, Немировський і Тульчицкий райони Вінницької області;
місто Нововолинськ, Горохівський, Кверцивский, Локачинський, Маневицький і Турійський райони Волинської області;
міста Житомир, Бердичів, Малин і Новоград-Волинський, Любарський, Пулинский, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області;
міста Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області;
місто Яремче, Богородчанський, Городенивский, Косівський і Наддвирнянский райони Івано-Франківської області;
Жовківський, Яворівський і Кам'яно-Бузький райони Львівської області;
Бережанський, Гусятинський, Казовский, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.
Інші регіони, відповідно, до зеленій зоні.
Зелена зона передбачає:
перебування в громадських будівлях в масках або респіраторах;
проведення масових заходів: не більше 1 людини на 5 квадратних метрів;
кінотеатри з заполненностью на 50%
перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.
Жовта зона (+ обмеження зеленої), забороняється:
відвідування закладів соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, які надають послуги кризово.
Помаранчева зона (+ обмеження жовтої), забороняється:
діяльність засобів розміщення (готелі, туристичні бази тощо), крім готелів;
діяльність розважальних закладів, ресторанів в нічний час;
планові госпіталізації в лікарнях;
спортзали, фітнес-центри, заклади культури;
прийом нових змін в дитячі табори;
обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів і не більше 100 чоловік.
Червона зона (+ обмеження помаранчевої), забороняється:
робота громадського транспорту;
відвідування навчальних закладів;
діяльність ТРЦ, кафе і ресторанів.
Politeka писала, що головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів про нові правила відпочинку під час карантину. Заступник глави Моз розкрив українцям подробиці під час брифінгу.
З 1 серпня чиновники розподілили всі області України по чотирьох карантинних зон в залежності від санітарно-епідемічних показників. Регіон можуть перемістити з однієї зони в іншу, якщо ситуація покращиться чи погіршиться.
Віктор Ляшко зазначив, що українці з "помаранчевої" зони не зможуть відправитися в оздоровчі заклади в "зеленій" або "жовтої". Особливо це стосується дитячих таборів, які зобов'язані не приймати дітей на нові зміни. Втім, виганяти вихованців ніхто не буде - вони зможуть відпочивати до завершення зміни.
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