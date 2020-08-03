В понедельник, 3 августа, новые правила адаптивного карантина в Украине вступили в силу

Об этом передает Politeka со ссылкой на информацию, размещенную на Правительственном портале.

Сообщается, что города и районы страны в зависимости от эпидемиологической ситуации распределили на четыре зоны.

Решение, принятое комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет действовать до пятницы, затем будет пересмотрено.

Согласно решению, в красную зону вошли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.

В оранжевой зоне следующие регионы:

Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;

Луцкий и Любашевский районы Волынской области;

Тысменицкий район Ивано-Франковской области;

Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;

Бучацкий район Тернопольской области.

В желтую зону попали:

Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;

город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;

города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;

города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;

город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;

Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;

Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.

Остальные регионы, соответственно, в зеленой зоне.

Зеленая зона предусматривает:

пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;

проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;

кинотеатры с заполненностью на 50%

перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.

Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:

посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:

деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;

деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;

плановые госпитализации в больницах;

спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;

прием новых смен в детские лагеря;

ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.

Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:

работа общественного транспорта;

посещение учебных заведений;

деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Politeka писала, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новых правилах отдыха во время карантина. Замглавы Минздрава раскрыл украинцам подробности во время брифинга.

С 1 августа чиновники распределили все области Украины по четырем карантинным зонам в зависимости от санитарно-эпидемических показателей. Регион могут переместить из одной зоны в другую, если ситуация улучшится или ухудшится.

Виктор Ляшко отметил, что украинцы из "оранжевой" зоны не смогут отправиться в оздоровительные учреждения в "зеленой" или "желтой". Особенно это касается детских лагерей, которые обязаны не принимать детей на новые смены. Впрочем, выгонять воспитанников никто не будет - они смогут отдыхать до завершения смены.

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