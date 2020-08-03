В понедельник, 3 августа, новые правила адаптивного карантина в Украине вступили в силу
Об этом передает Politeka со ссылкой на информацию, размещенную на Правительственном портале.
Сообщается, что города и районы страны в зависимости от эпидемиологической ситуации распределили на четыре зоны.
Решение, принятое комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет действовать до пятницы, затем будет пересмотрено.
Красотку из «Квартал 95» застукали за стыдным занятием в кустах, кадры облетели сеть: «Жизнь такая»
Горячая Ратаковски без капли смущения вышла на прогулку в лифчике: "Миловидный персик"
Горячая блондинка из "Квартал 95" впечатлила изгибами без одежды: "Челюсть отвисла"
Разгоряченная Асмус показала шалости под душем: "Что делает вторая рука?"
Согласно решению, в красную зону вошли Луцк, Тернополь, а также Кицманский район Черновицкой области.
В оранжевой зоне следующие регионы:
Ивано-Франковск, Львов, Бережаны Тернопольской области;
Луцкий и Любашевский районы Волынской области;
Тысменицкий район Ивано-Франковской области;
Николаевский, Перемышльский и Пустомитивсткий районы Львовской области;
Бучацкий район Тернопольской области.
В желтую зону попали:
Винница и Могилев-Подольский, Винницкий, Калиновский, Крыжопольский, Немировский и Тульчицкий районы Винницкой области;
город Нововолынск, Гороховский, Кверцивский, Локачинский, Маневицкий и Турийский районы Волынской области;
города Житомир, Бердичев, Малин и Новоград-Волынский, Любарский, Пулинский, Романовский и Черняховский районы Житомирской области;
города Берегово, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Береговский, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Межгорский, Мукачевский, Перечинский, Раховский, Свалявский, Тячевский, Ужгородский и Хустский районы Закарпатской области;
город Яремче, Богородчанский, Городенивский, Косовский и Наддвирнянский районы Ивано-Франковской области;
Жолковский, Яворивский и Каменно-Бугский районы Львовской области;
Бережанский, Гусятинский, Казовский, Лановецкий и Чертковский районы Тернопольской области, Глибоцкий, Путильский, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области.
Остальные регионы, соответственно, в зеленой зоне.
Зеленая зона предусматривает:
пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах;
проведение массовых мероприятий: не более 1 человека на 5 квадратных метров;
кинотеатры с заполненностью на 50%
перевозки пассажиров только в пределах сидячих мест.
Желтая зона (+ ограничения зеленой), запрещается:
посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.
Оранжевая зона (+ ограничения желтой), запрещается:
деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц;
деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время;
плановые госпитализации в больницах;
спортзалы, фитнес-центры, учреждения культуры;
прием новых смен в детские лагеря;
ограничение для массовых мероприятий: 1 человек на 20 квадратных метров и не более 100 человек.
Красная зона (+ ограничения оранжевой), запрещается:
работа общественного транспорта;
посещение учебных заведений;
деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.
Politeka писала, что главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о новых правилах отдыха во время карантина. Замглавы Минздрава раскрыл украинцам подробности во время брифинга.
С 1 августа чиновники распределили все области Украины по четырем карантинным зонам в зависимости от санитарно-эпидемических показателей. Регион могут переместить из одной зоны в другую, если ситуация улучшится или ухудшится.
Виктор Ляшко отметил, что украинцы из "оранжевой" зоны не смогут отправиться в оздоровительные учреждения в "зеленой" или "желтой". Особенно это касается детских лагерей, которые обязаны не принимать детей на новые смены. Впрочем, выгонять воспитанников никто не будет - они смогут отдыхать до завершения смены.
Украинцы взбунтовались против усиления карантина, Степанов ответил: "не имеют права..."
Украинские города взбунтовались из-за карантина, скандальные подробности: «Власть пошла по пути…»
Правила въезда в Украину кардинально изменились, озвучены требования: "нужно иметь при себе..."