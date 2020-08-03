У Києві захопили банк із заручницею

Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко.

"3 серпня, о 12.00, в поліцію зателефонувала представниця АТ «Універсал Банк» (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру «Леонардо») і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік у віці до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальну поліцейську операцію»Грім".

Представники поліції почали переговори з терористом.

Прохання до громадян та гостей міста змінити маршрути переміщення та обходити район перехрестя вул. Богдана Хмельницького та вул. Володимирської"

Про плани невідомого поки що нічого не відомо.

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Також ми повідомляли про те, що в Полтаві терорист взяв у заручники поліцейського.

Невідомий чоловік спровокував конфлікт на території заводу, а потім взяв у заручники поліцейського, який приїхав на виклик.

Через час терорист, яким виявився Роман Скрипник погодився відпустити поліцейського в обмін на начальника УКР ГУНП в Полтавській області полковника поліції Шияна. Вони рухалися на автомобілі в бік Києва, але перед в'їздом терорист відпустив заручника, а сам пустився в перегони і зник у лісі.

Також відомо, що терориста Романа Скрипника під час спецоперації ліквідував поліцейський снайпер.

"У свою чергу Скрипник, погрожуючи гранатою, взяв у заручники поліцейського. Гума мав при собі табельну зброю, і зі слів заступника міністра МВС Антона Геращенка, заручник мав три секунди, щоб відскочити від місця вибуху гранати і залишитися живим і неушкодженим. В результаті Полтавський терорист був убитий на місці", - написав Павловський у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, все, що відомо про ситуацію в Полтаві із заручником на даний момент, з'явилося фото злочинця.

Як повідомляла Politeka, захоплення заручників у Луцьку зв'язали з карантином.

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