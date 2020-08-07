Воїн ЗСУ отримав важкі поранення, але збирається повернутися на передову



Історію головного сержанта взводу 28-ї бригади Юрія Середи розповіли на "АрміяInform".

Після сутичок з ворогом під Мар'їнкою у Юри поранені обидві ноги: у правій три наскрізних і одне сліпе поранення, а в лівій осколок, пройшовши навиліт, при вході зачепив сідничний нерв. Тому зараз хлопець пересувається тільки в інвалідному візку.

Боєць розповів про подію:

"Я змінився з позиції і йшов збирати речі, це було 6 червня, за пару годин наша колона повинна була виходити з району проведення ООС. І раптом - потужний вибух... удар в спину... я відлітаю... Відразу ж знепритомнів. Потім час від часу приходив до тями. Уривками пам'ятаю, як накладали джгут, як при цьому хрустіли кістки... Пам'ятаю носилки, калюжу крові і руку нашого медика, яка просила: «Юра, Тримайся, будь у свідомості", - згадав Юрій.

Лікарі дали хлопцеві рік на відновлення, але він вже зараз рветься в бій.

"Хоча і маю повністю посічені ноги - обов'язково повернуся на передову", - впевнено заявив боєць.

Юра зазначив, що йому прикро опинився на лікарняному ліжку, коли його товариші продовжують захищати Україну.

"Я ні секунди не шкодував, що пішов захищати Батьківщину. Хоч і чув неодноразово закиди на кшталт, чого я пішов в армію. Але я твердо переконаний, що краще я з хлопцями буду тримати ворога на Сході країни, ніж чекати вдома, поки він полізе на мирну територію. І я впевнений, що все скінчиться тим, що ми їм дамо прочуханки", - підсумував боєць.

Раніше ми розповідали про військового лікаря Всеволода Стеблюка, який врятував 87 осіб з Іловайського котла.



Він пройшов Іловайськ, але досі згадує тих, кого йому не вдалося врятувати.



