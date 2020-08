Новий смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 засмутив своїми недоліками

Днями компанія Samsung представила ряд новинок, в числі яких виявився гнучкий апарат Galaxy Z Fold 2. Він став більше і потужніше свого попередника Samsung Galaxy Fold, проте компанія не врахувала численних скарг клієнтів і не позбулася основної проблеми. Про це повідомить інформаційний портал itsider .

Справа в тому, що на представлених фотографіях, не видно звичної для першої моделі складки в місці згину гаджета, проте все виявилося далеко не так.

Користувачі Мережі вже активно юзають даний смартфон і відеоогляди викладають в мережу.

На кадрах можна побачити, що ця складка досить велика і прекрасно помітна в різних умовах. Очевидно, компанія Samsung вирішила, що потенційним покупцям цей параметр не дуже важливий, хоча це виглядає досить дивно, адже скарг на цей рахунок було досить багато ще після виходу Galaxy Fold першого покоління.

Звернемо увагу, що компанія конкурент Motorola ще в минулому році випустила Razr 2019 без складки.

По всій видимості, компанія Samsung буде дивувати своїх клієнтів новим поколінням гнучкого смартфона в наступних моделях, вихід яких анонсований в наступному році.

