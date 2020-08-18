Глава ТГК в Мінську Леонід Кравчук заявив, що Росія нібито втомилася від війни в Донбасі

За його словами, "російські матері, чиї сини гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські".





Також він зазначив, що слухає російського президента Володимира Путіна і міністра закордонних справ і нібито відчуває: "росіяни хочуть, щоб на Донбасі був мир".

Така заява першого президента України не залишилася без уваги українців. У мережі піднялася хвиля критики в його бік.

"Ось негідник, він відчуває, що московські матері плачуть, а ти чому за українських матерів мовчиш?", "А українські матері не плачуть гіркими сльозами? Ми їх сюди не запрошували. Кому ти співчуваєш?", "А наші напевно радіють. Якийсь зовсім Нерозумний" ," а українські матері не плачуть, що такі, як ти, зрадник, стоїш за москалів горою", "Нехай їде туди і поживе півроку. Тоді послухаємо, як він заспіває", - писали в мережі.

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