А какой совет первому президенту дали бы вы?

Глава ТГК в Минске Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы устала от войны в Донбассе

По его словам, "российские матери, чьи сыновья гибнут на Донбассе, плачут такими же горькими слезами, как и украинские".





Также он отметил, что слушает российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел и якобы чувствует: "россияне хотят, чтобы на Донбассе был мир".

Такое заявление первого президента Украины не осталось без внимания украинцы. В сети поднялась волна критики в его сторону.

"Вот подлец, он чувствует, что московские матери плачут, а ты почему за украинских матерей молчишь?", "А украинские матери не плачут горькими слезами? Мы их сюда не приглашали. Кому ты сочувствуешь?", "А наши наверное радуются. Какой-то совсем неумный", "А украинские матери не плачут, что такие, как ты предатель стоят за москалей горой", "Пусть едет туда и поживет полгода. Тогда послушаем, как он запоет", - писали в сети.

Напомним, Звиробий накинулась на Кравчука, не обошлось без оскорблений.

Также Politeka сообщала, Кравчук подталкивает Украину к судьбе Приднестровья, Портников указал на важный момент.

Как Politeka писала, что Кравчук заявил о готовности вести переговоры с боевиками "Л/ДНР".







