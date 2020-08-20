Так, Україна посіла 123 місце опинившись, згідно з доповіддю, найнещасливішою з європейських країн. Найближчими "сусідами" нашої країни в рейтингу стали Намібія (122 місце) і Ліберія (124 місце). Крім того, Україну обійшла РФ і Білорусь.
Для оцінки національного щастя використовуються 6 факторів: ВВП на душу населення, соціальна підтримка, очікувана тривалість життя, свобода громадян самостійно приймати життєво важливі рішення, щедрість і ставлення до корупції.
Крім зазначених статистичних даних і непрямих показників, значну частину дослідження складають результати опитувань громадської думки жителів різних країн про те, наскільки щасливими вони себе почувають.
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Нагадаємо, в 2018 році в рейтингу найщасливіших країн світу Україна зайняла 138-у позицію.
Раніше президент Володимир Зеленський під час великої прес-конференції заявив, що завершити епоху бідності в країні не дозволяє світова криза.
"Кінець епохи бідності в Україні повністю не настав. Він не може наступити, коли криза в світі. Коли ви отримали бідну країну, ви повинні робити кроки, повинні її змінювати, і це буде, ми боремося за це. У нас немає просто так грошей, вони не падають з неба", - зазначив президент України.
Нагадаємо, Україна дорого заплатила за рішення Зеленського та його команди.
Як повідомляла Politeka, сходка Порошенка, Турчинова і Яценюка сполошила українців.
Також Politeka писала, що у Раді проговорилися про нову змову Зеленського і Порошенка.