А как вам живется в Украине?

Украина стала самой несчастной страной в Европе

Так, Украина заняла 123 место оказавшись, согласно докладу, самой несчастливой из европейских стран. Ближайшими "соседями" нашей страны в рейтинге стали Намибия (122 место) и Либерия (124 место). Кроме того, Украину обошла РФ и Беларусь.

Для оценки национального счастья используются 6 факторов: ВВП на душу населения, социальная поддержка, ожидаемая продолжительность жизни, свобода граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения, щедрость и отношение к коррупции.

Кроме указанных статистических данных и косвенных показателей, значительную часть исследования составляют результаты опросов общественного мнения жителей разных стран о том, насколько счастливыми они себя чувствуют.

Напомним, в 2018 году в рейтинге самых счастливых стран мира Украина заняла 138-ю позицию.

Ранее президент Владимир Зеленский во время большой пресс-конференции заявил, что завершить эпоху бедности в стране не позволяет мировой кризис.

"Конец эпохи бедности в Украине полностью не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег, они не падают с неба", - отметил президент Украины.





Напомним, Украина дорого заплатила за решения Зеленского и его команды.

Как сообщала Politeka, сходка Порошенко, Турчинова и Яценюка всполошила украинцев.

Также Politeka писала, что в Раде проговорились о новом заговоре Зеленского и Порошенко.