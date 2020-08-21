Волонтер Наталія Юсупова розповіла, як бійці ЗСУ відновлюються після поранень на фронті

Як передає Politeka.net, відповідний пост вона опублікувала на своїй сторінці в Facebook.



"На вулицях народ у гарному настрої і насолоджується теплими днями. У госпіталі все, як зазвичай, операції, біль, безсонні ночі. Воїн, за якого я просила молитися в дуже важкому стані і на жаль йому все гірше і гірше. Поранення занадто важке. Бачила сьогодні його мати, на неї боляче дивитися, це жах", - зазначила волонтер.

За словами Юсупової, стан інших бійців трохи кращий.

"У травмі хлопці з останнього борту потихеньку видряпуються, один лежить на розтяжці кістки, інший з ампутацією ноги, третій з пораненням в руку і повністю розрізаний живіт і четвертого тільки зняли з розтяжки, поранення в ногу. Це тільки одна палата. Хлопчисько 21 рік, без носа і з пораненням по всьому тілу трохи приходить до тями і навіть став посміхатися. Хлопці лежать і ті хто раніше був поранений і ось тільки недавно", - зазначила волонтер.

Також Юсупова опублікувала знімки з продуктами і всім необхідним, яке було куплено для українських воїнів.

"Самі бачите яка напружена обстановка в країні і на наших кордонах. Заспокоює тільки знання того, що нас захищають справжні патріоти і професіонали. Скоро День Незалежності, хто хоче привітати воїнів, пишіть. Всі звіти завжди є у мене на стор.Карта для допомоги 5358 3853 2000 2464 або 5375 4141 0204 7676 Монобанк", - уклала волонтер.

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