Народний депутат зі "Слуги народу" Євген Шевченко поспішив привітати Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах, що відбулися 9 серпня в Білорусі

Нардеп опублікував відповідне привітання у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Олександре Григоровичу, вітаю Вас з перемогою на виборах Президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби!
Дякую Вам за душевне ставлення до України!",- йдеться в повідомленні.

Користувачі різко відреагували на це передчасне привітання. 

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"Ну навіщо, перед батька в пекло?..."; "Передчасно, Євген. Це якщо культурно", - пишуть під постом нардепа.

Варто зазначити, не всі колеги Шевченка по фракції оцінили такий вчинок. Так, депутат Єлизавета Богуцька в коментарях негативно оцінила такий вчинок. У відповідь Шевченко написав: "Співчуваю".
 

Як відомо, в результаті голосування білоруси вийшли на масштабні акції протестів по всій країні, заявивши, що результати сфальсифіковані. Сталися масові сутички з ОМОНом, з'являється інформація про загиблих і постраждалих демонстрантів.
 
Раніше ми повідомляли, в ході нічних протестів в Білорусі силовики застосовували проти протестуючих кулі, світлошумові гранати і водомети.

У мережі повідомили, що внаслідок протестів у Білорусі є загиблий. Ним виявився молодий чоловік, на якого наїхав автозак. Стало відомо ім'я загиблого - Євген Заїчкін.

Запис, на якому видно, як автозак збиває в Мінську на проїжджій частині людину, опублікував новинний портал Tut.by.