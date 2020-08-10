Народний депутат зі "Слуги народу" Євген Шевченко поспішив привітати Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах, що відбулися 9 серпня в Білорусі

Нардеп опублікував відповідне привітання у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Олександре Григоровичу, вітаю Вас з перемогою на виборах Президента Республіки Білорусь. Вірю в поглиблення українсько-білоруської дружби!

Дякую Вам за душевне ставлення до України!",- йдеться в повідомленні.

Користувачі різко відреагували на це передчасне привітання.

Варто зазначити, не всі колеги Шевченка по фракції оцінили такий вчинок. Так, депутат Єлизавета Богуцька в коментарях негативно оцінила такий вчинок. У відповідь Шевченко написав: "Співчуваю".



Як відомо, в результаті голосування білоруси вийшли на масштабні акції протестів по всій країні, заявивши, що результати сфальсифіковані. Сталися масові сутички з ОМОНом, з'являється інформація про загиблих і постраждалих демонстрантів.

Раніше ми повідомляли, в ході нічних протестів в Білорусі силовики застосовували проти протестуючих кулі, світлошумові гранати і водомети.