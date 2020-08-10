Народний депутат зі "Слуги народу" Євген Шевченко поспішив привітати Олександра Лукашенка з перемогою на президентських виборах, що відбулися 9 серпня в Білорусі
Нардеп опублікував відповідне привітання у себе на сторінці в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
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"Ну навіщо, перед батька в пекло?..."; "Передчасно, Євген. Це якщо культурно", - пишуть під постом нардепа.
Як відомо, в результаті голосування білоруси вийшли на масштабні акції протестів по всій країні, заявивши, що результати сфальсифіковані. Сталися масові сутички з ОМОНом, з'являється інформація про загиблих і постраждалих демонстрантів.
У мережі повідомили, що внаслідок протестів у Білорусі є загиблий. Ним виявився молодий чоловік, на якого наїхав автозак. Стало відомо ім'я загиблого - Євген Заїчкін.
Запис, на якому видно, як автозак збиває в Мінську на проїжджій частині людину, опублікував новинний портал Tut.by.
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Як повідомляла Politeka, названо результати чесного підрахунку голосів у Білорусі, хто став президентом: "це однозначна перемога!»