В ОП стверджують, що авторські права не порушувалися

Після скандалу з використанням композицій "Океану Ельзи" та "Бумбоксу" під час урочистостей у День незалежності Офіс президента України опублікував повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ОП.

У повідомленні зазначається, що з метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс президента опублікував повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів.

Як відомо, 24 серпня, під час урочистостей до Дня незалежності, на Софійській площі у Києві пролунало 17-хвилинне попурі "Музична історія Незалежності", яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть.

Фрагменти відомих пісень виконували різні українські артисти, серед яких - Джамала, Монатік, Ірина Білик, Потап, Олександр Пономарьов і т.д.

В Офісі президента зазначили, що законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора.

"Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України "Про авторське право і суміжні права" дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення", - йдеться в повідомленні.

Наразі на сторінці Офісу президента в Facebook оприлюднили повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги зазначеного вище пункту закону. На відео можна побачити, що під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора використаного в урочистостях музичного твору.

Промова Володимира Зеленського й «Музична історія Незалежності» З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів. 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення. Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 26. August 2020

У коментарях до допису багато людей все одно висловили своє невдоволення, зазначивши, що безпосередньо в день концерту в титрах вказувалася тільки назва композиції.

Як відомо, після шоу на Софіївській площі представники "Океану Ельзи" та "Бумбоксу" підтвердили, що вони не давали дозволу на використання музичних композицій гуртів, та до них навіть не звертались організатори з даного приводу.

Нагадаємо, "Фу! Вам не соромно?": "Океан Ельзи" і "Бумбокс" розв'язали скандал після концерту на Софіївській площі.

Раніше Politeka повідомляла, що Зібров виправдався за пісні російською мовою до Дня Незалежності: "Тоді і німецькою не можна співати".

Також Politeka писала, що "Кролик" з концерту до Дня Незалежності образив українців.