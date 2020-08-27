После скандала с использованием композиций "Океана Эльзы" и "Бумбокса" во время торжеств в День независимости Офис президента Украины опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ОП.
В сообщении отмечается, что с целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов.
Как известно, 24 августа, во время торжеств ко Дню независимости, на Софийской площади в Киеве прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий.
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Фрагменты известных песен исполняли различные украинские артисты, среди которых Джамала, Монатик, Ирина Билык, Потап, Александр Пономарев и т.д.
В Офисе президента отметили, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.
"В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" допускает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования", - говорится в сообщении.
Сейчас на странице Офиса президента в Facebook обнародовали полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования указанного выше пункта закона. На видео можно заметить, что под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора использованного в торжествах музыкального произведения.
В комментариях к посту многие все равно высказали свое недовольство, отметив, что непосредственно в день концерта в титрах указывалось только название композиции.
"Не надо видео, мы хотим это развидеть", "Только имя автора нигде указано не было, опять вступили в сметану", !Букв много, а смысл один - стырили. Авторские права? Не, только 95-му", - пишуть пользователи соцсети.
Как известно, после шоу на Софийской площади представители "Океана Эльзы" и "Бумбокса" подтвердили, что они не давали разрешения на использование музыкальных композиций групп, и к ним даже не обращались организаторы по данному поводу.
Напомним, "Фу! Вам не стыдно?": "Океан Эльзы "и" Бумбокс " развязали скандал после концерта на Софиевской площади.
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