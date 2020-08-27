В ОП утверждают, что авторские права не нарушались

После скандала с использованием композиций "Океана Эльзы" и "Бумбокса" во время торжеств в День независимости Офис президента Украины опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресслужбу ОП.

В сообщении отмечается, что с целью соблюдения требований украинского законодательства при создании музыкального номера ко Дню Независимости Украины на Софийской площади в Киеве Офис президента опубликовал полный перечень использованных фрагментов музыкальных произведений с указанием их авторов.

Как известно, 24 августа, во время торжеств ко Дню независимости, на Софийской площади в Киеве прозвучало 17-минутное попурри "Музыкальная история Независимости", которое состояло из популярных в Украине песен последних трех десятилетий.

Фрагменты известных песен исполняли различные украинские артисты, среди которых Джамала, Монатик, Ирина Билык, Потап, Александр Пономарев и т.д.

В Офисе президента отметили, что законом разрешается подобное использование фрагментов песен без предварительного согласия автора.

"В частности, пункт 9-1 статьи 21 Закона Украины "Об авторском праве и смежных правах" допускает без согласия автора (или другого лица, имеющего авторское право) публиковать фрагменты музыкальных и других произведений в нескольких форматах, в частности в формате попурри, при условии, если указано имя автора и источник заимствования", - говорится в сообщении.

Сейчас на странице Офиса президента в Facebook обнародовали полный видеоролик музыкального попурри, в котором выполнены требования указанного выше пункта закона. На видео можно заметить, что под каждым фрагментом заимствованной композиции указана ссылка на автора использованного в торжествах музыкального произведения.

Промова Володимира Зеленського й «Музична історія Незалежності» З метою дотримання вимог українського законодавства при створенні музичного номера до Дня Незалежності України на Софійській площі у Києві Офіс Президента публікує повний перелік використаних фрагментів музичних творів із зазначенням їхніх авторів. 24 серпня на Софійській площі пролунало 17-хвилинне попурі «Музична історія Незалежності», яке складалося з популярних в Україні пісень останніх трьох десятиліть у виконанні відомих українських артистів. Законом дозволяється подібне використання фрагментів пісень без попередньої згоди автора. Зокрема, пункт 9-1 статті 21 Закону України «Про авторське право і суміжні права» дозволяє без згоди автора (чи іншої особи, яка має авторське право) публікувати фрагменти музичних та інших творів у декількох форматах, зокрема у форматі попурі, за умови, якщо зазначено ім’я автора та джерело запозичення. Розміщуємо повний відеоролик музичного попурі, в якому виконані вимоги пункту 9-1 ст. 21 Закону «Про авторське право і суміжні права» та під кожним фрагментом запозиченої композиції вказане посилання на автора музичного твору. Gepostet von Офіс Президента України am Mittwoch, 26. August 2020

В комментариях к посту многие все равно высказали свое недовольство, отметив, что непосредственно в день концерта в титрах указывалось только название композиции.

"Не надо видео, мы хотим это развидеть", "Только имя автора нигде указано не было, опять вступили в сметану", !Букв много, а смысл один - стырили. Авторские права? Не, только 95-му", - пишуть пользователи соцсети.

Как известно, после шоу на Софийской площади представители "Океана Эльзы" и "Бумбокса" подтвердили, что они не давали разрешения на использование музыкальных композиций групп, и к ним даже не обращались организаторы по данному поводу.

Напомним, "Фу! Вам не стыдно?": "Океан Эльзы "и" Бумбокс " развязали скандал после концерта на Софиевской площади.

Ранее Politeka сообщала, что Зибров оправдался за песни на русском языке ко Дню Независимости: "тогда и на немецком нельзя петь".

Также Politeka писала, что "Кролик" с концерта ко Дню Независимости обидел украинцев.