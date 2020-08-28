Відомий український співак Павло Зібров прокоментував наявність фрагментів російськомовних пісень у попурі до Дня незалежності

Як передає Politeka, свою думку з цього приводу він висловив в інтерв'ю "Апострофу".

За словами артиста, російськомовні хіти, зокрема "Шльопки" Олі Полякової та "Ніно" Олега Винника, "правлять балом і формують музичний смак в українців".

Зібров зізнався, що він не бачить нічого поганого в такому підборі хітів для попурі, оскільки саме ці пісні, за його словами, мають найбільший попит серед українських слухачів.

При цьому єдиною умовою з боку самого співака, як він наголосив, було те, щоб пісня була написана українським автором.

"Я не займався ні вибором пісень, ні вибором артистів. Але мені він подобається. Гідний перелік тих, хто зараз на слуху. Це виконавці, які в ціні, яких знає народ, вони розкручені. Мені багато хто говорить, чому я співав російською? Мені запропонували вже готові фонограми. Єдиною умовою було, щоб були пісні українських авторів, і щоб це були суперпопулярні пісні, які на слуху", – сказав Зібров.

Він також прокоментував невдоволеність тих, хто казав, що серед фрагментів попурі зовсім не було жодних патріотичних пісень.

"Безумовно, багато хто закидав, чому не було патріотичних пісень. А співати про любов, про рідну землю – це ж теж патріотизм. Не треба бити себе в груди, щоб бути патріотом. Хотілося дати людям світла і радості. Але пісні, які виконали, зараз правлять балом. І MONATIK, і Потап, і Могілевська. Вони формують зараз смаки України", - вважає співак.

Також Зібров розповів, що він підтримує квоти на україномовний продукт. Більш того, за словами артиста, "соромно", що ми "в себе вдома" вводимо квоти.

"Таке враження, що ми у гостях і у когось "вибиваємо" ці квоти", - наголосив артист.

Нагадаємо, "Фу! Вам не соромно?": "Океан Ельзи" і "Бумбокс" розв'язали скандал після концерту на Софіївській площі.

Раніше Politeka повідомляла, що Зібров виправдався за пісні російською мовою до Дня Незалежності: "Тоді і німецькою не можна співати".

Також Politeka писала, що "кролик" з концерту до Дня Незалежності образив українців.