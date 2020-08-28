Известный украинский певец Павел Зибров прокомментировал наличие фрагментов русскоязычных песен в попурри ко Дню независимости

Как передает Politeka, свое мнение по этому поводу он высказал в интервью "Апострофу".

По словам артиста, русскоязычные хиты, в частности "Шлепки" Оли Поляковой и "Нино" Олега Винника, "правят балом и формируют музыкальный вкус у украинцев".

Зибров признался, что он не видит ничего плохого в таком подборе хитов для попурри, поскольку именно эти песни, по его словам, имеют наибольший спрос среди украинских слушателей.

При этом единственным условием со стороны самого певца, как он подчеркнул, было то, чтобы песня была написана украинским автором.

"Я не занимался ни выбором песен, ни выбором артистов. Но мне он нравится. Достойный перечень тех, кто сейчас на слуху. Это исполнители, которые в цене, которых знает народ, они раскручены. Мне многие говорят, почему я пел по-русски? Мне предложили уже готовые фонограммы. Единственным условием было, чтобы были песни украинских авторов, и чтобы это были суперпопулярные песни, которые на слуху", – сказал Зибров.

Он также прокомментировал недовольство тех, кто говорил, что среди фрагментов попурри вовсе не было никаких патриотических песен.

"Безусловно, многие упрекали, почему не было патриотических песен. А петь о любви, о родной земле – это ведь тоже патриотизм. Не надо бить себя в грудь, чтобы быть патриотом. Хотелось дать людям света и радости. Но песни, которые исполнили, сейчас правят балом. И MONATIK, и Потап и Могилевская. Они формируют сейчас вкусы Украины", - считает певец.

Также Зибров рассказал, что он поддерживает квоты на украиноязычный продукт. Более того, по словам артиста, "стыдно", что мы "у себя дома" вводим квоты.

"Такое впечатление, что мы в гостях и у кого-то "выбиваем" эти квоты", - подчеркнул артист.

Напомним, "Фу! Вам не стыдно?": "Океан Эльзы "и" Бумбокс " развязали скандал после концерта на Софиевской площади.

Ранее Politeka сообщала, что Зибров оправдался за песни на русском языке ко Дню Независимости: "тогда и на немецком нельзя петь".

Также Politeka писала, что "кролик" с концерта ко Дню Независимости обидел украинцев.