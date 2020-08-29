Дані 150 млн користувачів LinkedIn, Facebook і Instagram потрапили в мережу

Як передає Politeka.net про це повідомили на Telegram-каналі "IT Geek's майбутнє зараз".

"З неї можна дізнатися ПІБ користувачів, країну проживання, місце роботи, посаду, дані по передплатникам і контактну інформацію, а також отримати прямі посилання на їх профілі", - йдеться в повідомленні.

Сервер з базою даних належав компанії Shenzhen Benniao Social Technology і розміщувався на майданчику Alibaba.

Засновник DLBI Ашот Оганесян зазначив, що цей витік не представляє великої небезпеки, оскільки містить ті дані, які користувачі самостійно виклали у відкритий доступ.

Раніше в РНБО повідомили про серйозний витік даних.

На сервісі Cloudflare, який надає мережеві послуги з приховування справжніх IP-адрес для пом'якшення DDoS-атак, стався витік даних, що несе загрозу для безпеки державних і приватних ресурсів.

Зокрема, серед таких адрес 45 записів з доменом "gov.ua" і більше 6500 з доменом "ua", зокрема, ресурси, що належать об'єктам критичної інфраструктури", - йдеться в повідомленні Національного координаційного центру кібербезпеки при РНБО.