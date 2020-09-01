Пенсіонерка з Дрогобича, що на Львівщині, зв'язала для українських військових пів тисячі пар шкарпеток

Як передає Politeka.net, про це повідомили у пресслужбі міської ради.

Вже протягом шести років жінка регулярно приносить до міськради нові партії в'язаних шкарпеток, звідти їх передають воїнам в госпіталі і в зону АТО.

А 27 серпня, Людмила Сидоренко принесла ще сорок пар, які зв'язала власними руками з любов'ю і проханням повернутися живими.

Раніше ми повідомляли, що франківчанка вирушила в АТО у серпні 2014 року і захищала Україну від російських загарбників. Спершу її не хотіли приймати в армію і допускати до військових дій, тому їй довелося проявити наполегливість.

"Я собі думала, що приїду на передову, мені дадуть в руки автомат – і я всіх "сепарів" знищу (сміється, – ред.). Автомат мені, звичайно, ніхто не дав. Але воно й не дивно, спочатку зброї не вистачало навіть для хлопців. Хоча зіграло роль і те, що я жінка."- розповіла Людмила.

З часом жінку визнали як повноцінного бійця української армії і вона довгий час захищала Україну від російських окупантів.

Також ми розповідали про українку Ольгу Прищепу, яка вже чотири роки знешкоджує міни ворога на Донбасі.

Ольга ніколи не мала справи з військом. Зі столичного бухгалтера, яким працювала багато років, вона стала начальником медичної служби в батальйоні імені Джохара Дудаєва.

Зараз жінка-сапер і головний сержант інженерного взводу однієї з бригад ЗСУ.

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