Пенсионерка с Дрогобыча, что во Львовской области, связала для украинских военных пол тысячи пар носков

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе городского совета.

Уже на протяжении шести лет женщина регулярно приносит в горсовет новые партии вязаных носков, оттуда их передают воинам в госпитале и в зону АТО.

А 27 августа, Людмила Сидоренко принесла еще сорок пар, которые связала собственными руками с любовью и просьбой вернуться живыми.

Ранее мы сообщали, что франковчанка в августе 2014 года отправилась в АТО и защищала Украину от российских захватчиков. Сперва ее не хотели принимать в армию и допускать к военным действиям, поэтому ей пришлось проявить настойчивость.

"Я себе думала, что приеду на передовую, мне дадут в руки автомат – и я всех "сепаров" уничтожу (смеется, – ред.). Автомат мне, конечно, никто не дал. Но оно и не удивительно, сначала оружия не хватало даже для ребят. Хотя сыграло роль и то, что я женщина." - рассказала Людмила.

Со временем женщину признали как полноценного бойца украинской армии и она долгое время защищала Украину от российских оккупантов.

Также мы рассказывали об украинке Ольге Прищепе, которая уже четыре года обезвреживает мины врага на Донбассе.

Ольга никогда не имела дела с войском. Со столичного бухгалтера, которым работала много лет, она стала начальником медицинской службы в батальоне имени Джохара Дудаева.

Сейчас женщина − сапер и главный сержант инженерного взвода одной из бригад ВСУ.

Напомним, украинских медиков подло расстреляли на Донбассе, кадры: "угодили в засаду боевиков и...".

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