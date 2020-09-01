Трускавчанин Юрій Більо, впавши з високих сходів на заробітках у Чехії, отримав важку травму голови і вже два роки не встає з ліжка

Історію 51-річного українця розповіли журналісти видання "Львівська Мануфактура Новин".

Бела трапилася у вересні 2018 року, коли Юрій на будівництві впав з висоти в сім або вісім метрів. Отримавши важку черепно-мозкову травму і перелом стегнової кістки, він рік лікувався за страховкою в Чехії. Йому зробили дві операції, проте безуспішно. Коли родичі забрали його додому, він важив усього 45 кілограмів.

За словами сестри чоловіка, Іванни Кропивницької, Юрій не міг ні сидіти, ні говорити. Він тричі впадав у кому, проте лікарям вдавалося повернути його до життя.

Зараз весь час Більо проводить у лікарнях. В даний момент він знаходиться на реабілітації у Львові. Іванна каже, що брат почав потихеньку сидіти, говорити, навіть може сам зуби почистити.

Однак крім фізичної реабілітації, йому потрібна нейрореабілітація. У цьому йому готові допомогти німецькі медики, які неодноразово повертали до життя людей з аналогічними травмами.

За їхніми запевненнями, вже через 40 днів Юрій встане на ноги і знову буде здоровим.

Однак від лікування сім'ю відокремлює сума за рахунок. Нейрореабілітація коштує 46 тисяч євро, і для Юрія вона непідйомна.

"Зараз у нього через травму голови виникають проблеми з пам'яттю. Лікарі кажуть, що в головну кору нормально не надходять сигнали. Але сама кора не пошкоджена, тому це можна виправити. Ми дуже сподіваємося, що люди нас підтримають у цій біді. Тому що, крім мене і батька, у якого проблеми із зором, брату більше немає від кого чекати допомоги. А у нас немає таких коштів", - каже Юлія.

Кожна гривня, перерахована небайдужими людьми, допоможе чоловікові знову стати на ноги.

Приватбанк: 5168 7573 3659 5337 Кропивницька (Більо) Іванна

Призначення: благодійна допомога для Більо Юрія.

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