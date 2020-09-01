Трускавчанин Юрий Бильо, упав с высокой лестницы на заработках в Чехии, получил тяжелую травму головы и уже два года не встает с постели

Историю 51-летнего украинца рассказали журналисты издания «Львовская Мануфактура Новостей».

Бела случилась в сентябре 2018 года, когда Юрий на стройке упал с высоты в семь или восемь метров. Получив тяжелую черепно-мозговую травму и перелом бедренной кости, он год лечился по страховке в Чехии. Ему сделали две операции, однако безуспешно. Когда родственники забрали его домой, он весил всего 45 килограммов.

По словам сестры мужчины, Иванны Кропивницкой, Юрий не мог ни сидеть, ни говорить. Он трижды впадал в кому, однако врачам удавалось вернуть его к жизни.

Сейчас все время Бильо проводит в больницах. В данный момент он находится на реабилитации во Львове. Иванна говорит, что брат начал потихоньку сидеть, говорить, даже может сам зубы почистить.

Однако кроме физической реабилитации, ему нужна нейрореабилитация. В этом ему готовы помочь немецкие медики, которые неоднократно возвращали к жизни людей с аналогичными травмами.

По их заверениям, уже через 40 дней Юрий встанет на ноги и снова будет здоровым.

Однако от лечения семью отделяет сумма за счет. Нейрореабилитация стоит 46 тысяч евро, и для Юрия она неподъемная.

«Сейчас у него из-за травмы головы возникают проблемы с памятью. Врачи говорят, что в главную кору нормально не поступают сигналы. Но сама кора не повреждена, поэтому это можно справить. Мы очень надеемся, что люди нас поддержат в этой беде. Потому что, кроме меня и отца, у которого проблемы со зрением, брату больше не от кого ждать помощи. А у нас нет таких средств», – говорит Юлия.

Каждая гривна, перечисленная неравнодушными людьми, поможет мужчине снова стать на ноги.

Приватбанк: 5168 7573 3659 5337 Кропивницкая (Бильо) Иванна

Назначение: благотворительная помощь для Бильо Юрия.

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