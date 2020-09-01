Президент України Володимир Зеленський розкритикував деяких представників партії "Слуги народу"

Глава держави виступив на з'їзді своєї партії «Слуга народу», який проходив напередодні виборів. В ході своєї промови глава держави висловився про тих членів партії, які за останній рік встигли потрапити в гучні скандали і очорнили ім'я політичної сили.

Так, Зеленський визнав, що в партії припускаються помилок, а деякі її члени взагалі «забули, як вони сюди потрапили і для чого».

Українці в мережі не сильно повірили в щирість президента, назвав виступ "показухою перед виборами", але були і ті, хто підтримав Володимира Олександровича.

"Та гнати їх усіх на*рен з Ради, толку від них 0, а гроші гребуть, це наш бюджет", а раніше що, він що був сліпцем глухим, або тільки з Африки приїхав? Тобі ж говорили, що твоя братія гаразд тільки в "95 кварталі" , а не в житті. Вони просто прилипали", "Тримайся. Покажи всім, як треба любити рідну Україну", "А як вони туди потрапили, розкажи!", "Показуха", "Розкажи всім, на який окружний ти їх набрав?","Ти ж сам їх сюди привів, забув?"- писали українці в мережі.

Нагадавши, з'явилися фото нардепки, яку Слуги народу вирішили нав'язати Зеленському.

Як повідомляла Politeka, "слуги народу" зганьбилися безсоромними обговоренням на камеру своєї гарячої колеги.

Також Politeka писала, що слуга народу засвітив у Раді зайве, скандальне фото облетіло мережу.