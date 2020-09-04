Українців хочуть зобов'язати реєструвати всіх домашніх тварин. При цьому процедуру хочуть зробити платною

Відповідний законопроект зареєстрували депутати від»Слуги народу". За їх словами, головне завдання нового закону - не допускати викидання тварин на вулицю їх власниками.

Автори законопроекту пропонують зобов'язати українців реєструвати домашніх собак, кішок і можливо навіть хом'ячків.

Така новина не на жарт розлютила українців. У мережі піднялася хвиля обурення:

"А у скільки обходиться українцям, утримання цих довбнів у ВР???", "Висновок напрошується: стане ще більше бездомних тварин", "а податок на повітря!?? Що б дихати!!! Коли приймати будете!??", "А я пропоную ввести податок по догляду за хворими батьками - це більш прибутково тому що вони не кішки і з майном, яке успадковують нехай. Це жарт, але все до того йде як в казці про Чиполліно жах в жах: не подолали епідемією доб'ємо податками", - писали обурені українці

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