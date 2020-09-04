Украинцев хотят обязать регистрировать всех домашних животных. При этом процедуру хотят сделать платной

Соответствующий законопроект зарегистрировали депутаты от «Слуги народа». По их словам, главная задача нового закона – не допускать выбрасывания животных на улицу их владельцами.

Авторы законопроекта предлагают обязать украинцев регистрировать домашних собак, кошек и возможно даже хомячков.

Такая новость не на шутку разозлила украинцев. В сети поднялась волна негодования:

"А во сколько обходится украинцам, содержание этих долбней в ВР???", "Вывод напрашивается: станет ещё больше бездомных животных", "А налог на воздух!?? Что бы дышать!!! Когда принимать будете!??", "А я предлагаю ввести налог по уходу за больными родителями - это более доходно, потому что они не кошки и с имуществом, которое наследуют пусть. Это шутка, но все к тому идет как в сказке о Чиполлино ужас в ужас: не преодолели эпидемией добьем налогами", - писали возмущенные украинцы

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