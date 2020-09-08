Як вважаєте, що зараз важливіше: заасфальтовані дороги чи врятовані життя?

Президент України Володимир Зеленський і його оточення повинні понести покарання спустошення фонду по боротьбі з "китайським" вірусом

Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер Кім Ахеджаков на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, причиною цьому має стати спорожнілий фонд боротьби з "китайським вірусом".

"Я вважаю, що на підставі ситуації, що склалася, повинен бути суд над Зеленським і всією його зграєю. І вся ця шобла повинна отримати максимальні терміни за тяжкі злочини відразу за кількома статтями", - упевнений блогер.

Він зазначив, що стягнення грошей з фонду не що інше, як шахрайство і корупція.

"Найголовніше - це злочинні дії призвели до смерті людей. На даний момент у нас катастрофічне зростання хворих. І влада просто не знає, що з цим робити. Катастрофічна ситуація з персоналом медзакладів! Гроші з фонду повинні були бути спрямовані на страхування і доплати медперсоналу, але були виділені на дороги і поліцію!",- зазначив блогер.

За його словами, гроші з фонду можна було направити на допомогу населенню і підприємцям.

"Через порожній фонд і злісні порушення, що призвели до такої ситуації ми не можемо боротися з епідемією, що неминуче призведе до нестримного зростання хворих і померлих. І ці смерті будуть на руках Зеленського і всієї його банди!",- упевнений блогер.





Ахеджаков зазначив, що таке ставлення оточення президента до народу неприпустиме і цинічне.

"Для них головне, що дороги будуть заасфальтовані!", - заключи ввін.