Президент України Володимир Зеленський і його оточення повинні понести покарання спустошення фонду по боротьбі з "китайським" вірусом
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив блогер Кім Ахеджаков на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, причиною цьому має стати спорожнілий фонд боротьби з "китайським вірусом".
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